‘ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪಿಎಂ-ಸ್ವನಿಧಿ ಸಹಕಾರಿ’

<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಪಿಎಂ-ಸ್ವನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಒ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಂ-ಸ್ವನಿಧಿ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈಚೆಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಮತ್ತು ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮುಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸರಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10,000 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಮರುವರ್ಷದಿಂದ ₹20,000ದಿಂದ ₹ 50,000ದವರೆಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ₹100 ಕ್ಯಾಷ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಗಳಗೌರಮ್ಮ, ಕಾಶಿನಾಥ, ಲತಾ, ಪರಶುರಾಂ, ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಡಿ.ಪ್ರಭು. ಮುತ್ತಯ್ಯ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-44-1415997507</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>