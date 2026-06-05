ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ, ಕಟ್ಟಡ ತೆರವಿಗೆ ಸೂಚನೆ

<p>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ‘ರೇಖಲಗೆರೆಯ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾವಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರೇಖಲಗೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ. 1ರ ಅಂದಾಜು 1501.05 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಎಂದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 17 ಜೂನ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು, ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಉಪಕೇಂದ್ರ ರಾಮಗಿರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿವೃಕ್ಷ ಸಂವರ್ಧನಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಬೆಳೆಸಿ 30 ವರ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇನಾ ಭಗತ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿಗೆ 30ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 6 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜಾಗ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಭೋಜನಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಈಜುಕೊಳವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರ್, ರಾಮಗಿರಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಮಂಜಪ್ಪ, ಎಮ್ಮಿಗನೂರಿನ ಗಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಬಾಬು, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಂತನಾಯ್ಕ, ಭೂಮಾಪಕ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಚೇತನ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-44-840166879</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>