ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ|ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ: ಮೆಣಸು,ಚೂರುಬೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

<p><strong>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ, ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟದ ಗೂಳಿಯು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ರಥದ ಮುಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಇದನ್ನು ಅನುರಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು. ರಥ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಚೂರುಬೆಲ್ಲವನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ಪೂರೈಸಿದರು. ಪಂಜು, ಕರಡೆ ಮಜಲು, ಡೋಳ್ಳು ವಾದ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ನಂದಿಕೋಲುಗಳ ಕುಣಿತದ ಮೂಲಕ ಯುವಕರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದರು.</p>.<p>ರಥ ಸಾಗುತ್ತ ವೀರಭದ್ರನ ಓಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೆ ಉಪವಾಸ ವೃತ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯುವಕರೆಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಚೂಪಾದ ಪಂಚಲೋಹದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಂಜೆ ಸಕಲ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಗುಡಿದುಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನೆರೆದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಜ್ಜೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಮೊಳಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಸಾಧವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳಾದ ಕೋಲಾಟ, ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಪುರಂತರ ವೀರನಾಟ್ಯ, ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ ರಥೋತ್ಸವದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಪ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆ.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಎನ್.ಮಹಂತಣ್ಣ, ಬಿ.ವಿನುತಾ, ತಿಪೇಶ್, ಪಾಪಮ್ಮ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆ.ಎನ್.ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ, ದಳವಾಯಿ ರುದ್ರಮುನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ್, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಉಮೇಶ್, ಟಿ.ರುದ್ರಮುನಿ, ದಳವಾಯಿ ಯೋಗೀಶ್, ದೇಗುಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್.ಸತೀಶ, ಪಿಎಸ್ಐ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>