₹4.98 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಪಟ್ಟಣದ 16 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೀದಿದೀಪ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಸಲು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹13.79 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, ₹13.74 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ₹4.98 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ.ಪಂ.ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟಿ.ಮಂಜುಳಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ: ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಯ ದಂಡ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಉದ್ಯಮ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ₹5 ಲಕ್ಷ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ₹4.20 ಲಕ್ಷ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ₹6.30 ಲಕ್ಷ, ಸಂತೆ, ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ, ಕರ ಶುಲ್ಕ ₹4.20 ಲಕ್ಷ, ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ₹18 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಿಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹13.79 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹2.38 ಕೋಟಿ, ಕಚೇರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ₹6.75 ಲಕ್ಷ, ಬೀದಿದೀಪ, ಸೋಲಾರ್, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಬೀದಿದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹1.55 ಕೋಟಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ₹1.70 ಕೋಟಿ, ಸದಸ್ಯರ ಗೌರವಧನ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ₹25.50 ಲಕ್ಷ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ₹4.98 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಬೋಸಮ್ಮ, ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆ.ಪಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಗುರುಶಾಂತಮ್ಮ, ಸುನೀತ, ಈರಮ್ಮ, ಜೆ.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಪಾಪಮ್ಮ, ಸರ್ವಮಂಗಳ, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಬಿ.ವಿನುತಾ, ಎನ್.ಮಹಾಂತಣ್ಣ, ಪಿ.ಓಬಯ್ಯ, ಪ.ಪಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-44-596797007