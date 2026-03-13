ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ಎಂಬಂತಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಹಮಾಲಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದರೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಘಿ ಬಯಲಿನಲ್ಲೇ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈತರು ದೂಳು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಮರಗಳಿದ್ದರೂ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಲು ಇರುವ ಎರಡು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕುಡುಕರ ಹಾವಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ–ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋದಾಮಿನ ಒಳಗೂ ಅವು ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಮಾಲಿಗಳ ಮಾತು</p>.<p><strong>ಗೋದಾಮು ಕೊರತೆ</strong>: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಗೋದಾಮು ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಏಳೆಂಟು ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಗಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮರು ಖರೀದಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ರವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾಸ್ತಾನು ತುಂಬಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಲಾರಿಗಳು ಬಾರದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಟೆಂಡರ್ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಲಾರಿಗಳು ಬರುವುದು ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರದಿಂದ ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಲಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿ. ದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮತ್ತಿತರ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾಸ್ತಾನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಪಡಿತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದಲೇ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<div><blockquote>ಕೃಷಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">- ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ರೈತರು</span></div>.<div><blockquote>ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಗೋದಾಮುಗಳಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಲಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ತಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು.</blockquote><span class="attribution">– ಎಂ.ಎಂ. ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪಮಾರುಕಟ್ಟೆ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>