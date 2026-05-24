ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ; ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕಾತ್ರಾಳ್ ಬಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳೆಕಟ್ಟೆ ಗೌಡ ಮನೆತನದ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ (35) ಮೃತ ಯುವಕ.</p>.<p>ಕೊಡಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಂತ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮೀಪದ ಹಂಪನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭರಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>