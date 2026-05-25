<p>ಸಿರಿಗೆರೆ: ‘ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್ ನಿಧಿಯಡಿ ₹ 8 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕರುನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್–ಹೊಸಹಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ತಾನೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸಿದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಹಜ. ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯೇ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-44-705044187</p>