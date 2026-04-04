ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು

ಸಿರಿಗೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡದ ಉತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೆಂಡದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಂಡದ ಗುಂಡಿ ಹಾಯ್ದರು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಹೊಳೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೊಳೆಪೂಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹದಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿಹರದ ಪುರವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಳದ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು: ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>