ಸಿರಿಗೆರೆ: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು: 17ರಂದು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ

ಸಿರಿಗೆರೆ: ಐದು ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದಲೇ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವತೆಯ ಮದಲಿಂಗಿತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಉಚ್ಚಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಬೇವು ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಹರಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-44-370422541