ತರಳಬಾಳು ಮಠದ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ, ಜಗಳೂರು, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಭಕ್ತರು ಸಿರಿಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನೂರಾರು ಟನ್ ನಷ್ಟು ದವಸ–ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

688 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ, 13 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜೋಳ, 58 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ, 922 ಪೆಂಡಿ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹೊತ್ತ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಮಿನಿ ವಾಹನಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಠದ ಗುರುಶಾಂತರಾಜ ದಾಸೋಹ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದವು.

ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡ ಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ 80 ಕೆ.ಜಿ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಯವಾಗಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ನಂತರ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಭಕ್ತರ ಔದಾರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದರು.

'ಭಕ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ಅದು ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಾರದು. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತುಲಾಭಾರ ಬೇಡವೆಂದು ತಿಳಿಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ