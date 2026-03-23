ಸಿರಿಗೆರೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ನೀರಿನ ಒರತೆ!

ಸಿರಿಗೆರೆ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರುಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿ, ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಬತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಕರು ಕೊರೆದ ಒರತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ದೀಪಾವಳಿ, ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನೇ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.

ಇದು ಸಿದ್ಧರಗುಂಡಿಯ ಬೆರಗು. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಸಿದ್ಧರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ ಜಲಪಾತ್ರೆ.

ಸಿರಿಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ಕಡ್ಲೇಗುದ್ದು ಬಳಿ ಇರುವ ಸಿದ್ಧರಗುಂಡಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬುಗೆ. ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದವರು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಇರುವವರು, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಐತಿಹ್ಯ: 'ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅವಧೂತರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧರ ನಾಡು. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ಮೂಲಾದ್ರಿಯ ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಆತನ ಶಿಷ್ಯ ಮರುಳಸಿದ್ಧರು ಸಿದ್ಧರ ಪರಂಪರೆಯವರು. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರ ತಂಡವೊಂದು ಕಡ್ಲೇಗುದ್ದು ಸಮೀಪದ ತಾಣವೊಂದನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಗುಂಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ' ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ.

'ಒಮ್ಮೆ ಭಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿ ಸಾಧುವೊಬ್ಬರು ವಿಲವಿಲ ಒದ್ಡಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಉಗುರಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಪವಾಡಸದೃಶವೆಂಬಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿ, ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು. ಕಲ್ಲಿನ ಆ ಸೀಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಈಗಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಪೊಟರೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚವೀರಪ್ಪ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಯೊಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

'ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲ'

ಸಾಧಕರು ನಡೆದಾಡಿದ ಈ ಜಾಗ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯೂ ಈ ಜಾಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಡ್ಲೇಗುದ್ದು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಈಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್