ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಬೇಡಿ: ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀ ಸಲಹೆ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ರೈತರಿಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ರೈತನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.