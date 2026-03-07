ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೂ ತಪ್ಪದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಕಿರಿದಾದ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌, ರಸ್ತೆಬದಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಾಹನಗಳು ; ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:29 IST
ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌
ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಮತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಮಹೇಶ್‌ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು
