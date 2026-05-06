ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರ: ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಂಸದನಾಗಲು ಅವರೇ ಕಾರಣ. ದಲಿತರೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಮಕ್ಕೆ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೀನ–ಮೇಷ ಎಣಿಸಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ದಲಿತ ಕಾಲೊನಿಗಳು, ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ದಲಿತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರು. ದಲಿತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಹುಳು ಕಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೀಡಿದರು. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ವರದಿ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ,ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್. ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ, ಬಿ.ಆರ್. ಮುನಿರಾಜ್, ಆಲೂರು ಲಿಂಗರಾಜು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜಿ.ಎಚ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>