<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಎ.ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾ ಡಿದರು. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆಡ್ಚಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು, ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆಮಾರು, ಲೋಕೇಶ್ ಚಾಕೊಟ್ಟೆ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಡ್ಡು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಸನ್ನ ದರ್ಬೆ, ನಾಗೇಶ್ ಟಿ.ಎಸ್., ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಭಟ್, ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್, ಸುರೇಶ್ ಅತ್ರೆಮಜಲು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಣಿಯಾಣಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಮುಕುಂದ ಬಜತ್ತೂರು, ಉಷಾ ಚಂದ್ರ ಮುಳಿಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ಮೋಹನ್ ಪಕ್ಕಳ, ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ತಾಯಿ ವಿನೋದಾ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸರೋಜಿನಿ, ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಚೈತ್ರಾ, ಧನ್ಯ, ಶೋಭಾ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಡ್ಚಿಲ್, ಆದಂ ಕೊಪ್ಪಳ, ಸುನೀಲ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕುಜೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೊಳ್ಳಾವು, ನಾಸೀರ್ ಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-29-886508375</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>