ಮಂಗಳೂರು: ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ತುಂಬಿರುವ 'ಅಪೋಲೊ ಓಷೀನ್' ಹಡಗು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ 17,300 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಂಪಿಎ)ದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗು ಗುಜರಾತ್ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಂದ 14,600 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಸೌಲಭ್ಯ (ಎಂಎಲ್ಐಎಫ್) ದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಐಒಸಿಎಲ್) ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಪಿಸಿಲ್) ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 3000 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಏಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯದು' ಎಂದು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಮೂಲಗಳು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.