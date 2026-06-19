ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಲಭ್ಯ, ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ

<p><em>ಮೋಹನ್ ಕೆ.ಶ್ರೀಯಾನ್ ರಾಯಿ</em></p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಬಳಿಕ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಸಹಿತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಕಂದಾಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಂದಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಟ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿ 17 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಹೋಬಳಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಂದನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರೈಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 3,875 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ತಲಾ 45 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 1 ಚೀಲ ಯೂರಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರವೂ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಗೋದಾಮು ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೀನ ಮೇಷ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಿತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೆಕ್ಕಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಎಕರೆಗೆ ತಲಾ 25 ಕೆ.ಜಿ.ಯಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 50ರ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ, ಕೆಂಪು ಮುಕ್ತಿ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎನ್ಎಂ) ಶೇ 100ರ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 48 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ 33 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸೆಟ್, ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಹುಲ್ಲು ಕಟಾವಿಗೆ ಪವರ್ ವೀಡರ್, ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸಲು ಚಾಪ್ ಕಟರ್, ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಯಂತ್ರ, ಟಿಲ್ಲರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಧಾರ್, ಪಹಣಿಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಸಹಿತ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಂದನ್ ಶೆಣೈ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-29-486756010</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>