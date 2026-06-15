ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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'ಸಾಧನಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬಹುದು' – ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ.ರೈ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
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