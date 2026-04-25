ಬಂಟ್ವಾಳ: ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಾಳೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಂದಾದೀಪ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏ. 25ರಂದು ಎರಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವು ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಮನೆಗಳು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 13 ಮನೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಏ.25ರಂದು ಕುಪ್ಪಿಲ ಮತ್ತು ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು ಸಮೀಪದ ಪಂಬದಬೆಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನಟ-ನಟಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಜಾಗತಿಕ ಬಿಲ್ಲವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ದೀಪಕ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಗಣೇಶ ಸುಜೀರು, ನವೀನ್, ಅನ್ವಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>