ನೇಮೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

<p>ಬಂಟ್ವಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಬ್ಬರಬೈಲು ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ದೈವದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಲ ತೀರದ ಜನತೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ದೈವವು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮೀಪದ ತೀರ್ಥಕೆರೆಗೆ ತೆರಳಿ 'ಗಂಗಾ ಭೇಟಿ' ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕೋಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕೋಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-29-1288750288</p>