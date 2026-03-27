‘ಭಜನೆಗೆ ಒಲಿಯುವ ಭಗವಂತ’

ಬಂಟ್ವಾಳ: ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲ ಇದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಲವೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಜನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಸಮೀಪದ ತುಂಬೆ ರಾಮನಗರ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಕಾಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ತಾಳದ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ನಾಮವೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಗೋಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃತಿಕ್ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುಶೀಲ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಪಾಸ್, ಭುವನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಜೆಕಲ, ಭಾಸ್ಕರ ಅಜೆಕಲ, ಕೆ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಚಿತ್ರ ನಟ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ ಅಜೆಕಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿ. ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>