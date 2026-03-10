ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಸೆಮಣೆ ‌ಏರಿದ 6 ಜೋಡಿ

ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ: 18ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:59 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:59 IST
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 6 ಜೋಡಿ ವಧು-ವರರು ಹಸೆಮಣೆಗೆ ಏರಿದರು
