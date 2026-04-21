ಬಂಟ್ವಾಳ: ಮಳೆ– ರಸ್ತೆಗೆ ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ

ಬಂಟ್ವಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ದಿಢೀರ್ ಸುರಿದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ- ಮಳೆಗೆ ಮರದ ಗೆಲ್ಲು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡು ಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಗ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮೀಪದ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಕೆಸರು ಸಹಿತ ಮಳೆನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಾಮದಪದವು ಸಮೀಪದ ಪೊರಿಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮರವೊಂದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>