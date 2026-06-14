ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ದುರ್ನಾತ: ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ

<p><em>ಮೋಹನ್ ಕೆ.ಶ್ರೀಯಾನ್</em></p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಲ್ಕಾರ್-ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಡುವಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದ ರಾಶಿ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಕಸ ಕೊಳೆತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಲ್ಕಾರ್-ಸಜಿಪ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯೂ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು-ಆಲಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ ಮೋರಿಯಡಿ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟರೂ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಒಡಲು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು -ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ-ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ, ಮಣಿಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ, ತುಂಬೆ, ಮಾರಿಪಳ್ಳ, ಮಾರ್ನಬೈಲು, ಕೈಕುಂಜೆ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಕೂಡಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಒಡಲು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿತ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-29-1563305870</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>