VIDEO| ಕರಾವಳಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಈ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಿ ‘ಶಯನೋತ್ಸವ’

ಬಪ್ಪನಾಡು.. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ 'ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ' ಅವರು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹ್ಯ. ಶಾಂಭವೀ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವ 'ಶಯನೋತ್ಸವ' ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಶಯನೋತ್ಸವವು ಈ ಮೂರೂ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕದಂತಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.