ಬಂಟ್ವಾಳ: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಬಂಟ್ವಾಳ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಡುವಿನ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡು-ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಹಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದು ಬಳಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಲವು ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದಲೇ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. <br> ಈ ವೃತ್ತವು ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡು -ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ-ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರಂಜಿ ಸಹಿತ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತ ಎಂದು ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡುವಂತೆಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದೀಗ ‘ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ದೇವರು’ ಎಂಬಂತೆ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂತೆ 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರು ದೀಪವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವೃತ್ತದ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸುಜಯ್ ಲೋಬೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಮುಖಂಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>