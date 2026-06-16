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ಬಂಟ್ವಾಳ: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡು: ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮೋಹನ್ ಕೆ.ಶ್ರೀಯಾನ್ ರಾಯಿ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 8:00 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 8:00 IST
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Dakshina Kannada

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