ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸದಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಉಜಿರೆ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ದಿ. ಡಾ. ಕೆ.ರತ್ನರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಜೈನಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಶಾಂತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ 108 ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಸದಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರಾದ ಕೆ.ಜಯವರ್ಮರಾಜ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಸುಮತಿ ಆರ್. ಬಲ್ಲಾಳ್, ವಿನಯಾ ಜೆ.ಬಲ್ಲಾಳ್, ಕೆ. ರಾಜವರ್ಮ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಡಾ.ಮಾಲತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ಬಲ್ಲಾಳ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಜಿರೆ: ವಿದ್ಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಶಿಸ್ತು, ವಿನಯ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಗುರು- ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಿಇಒ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಶಿವ ಕಲಾಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಂಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜೈವಂತ ಪಟಗಾರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಭಿಡೆ, ಸುಲೈಮಾನ್ ಅವರು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ರಂಗಶಿವ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಸುನಿಲ್, ಸಂದೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ರಂಜಿತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮರೇಖ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಜಿರೆ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ನ 2026– 28ರ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಧರ್ಮಪಾಲ ಜೈನ್, ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ರಾಜವರ್ಮ ಜೈನ್, ಅಶ್ವಿನಿಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ, ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೈನ್, ಚಂದ್ರನಾಥ ಜೈನ್, ಅರ್ಪಣಾ ಜೈನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸುಮನ್ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ರಾಜಶ್ರೀ ಜೈನ್, ಉಜಿರೆ (ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಜಿರೆ (ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ), ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಯೋಜಕ), ತ್ರಿಭುವನ್ ಜೈನ್, ಮಧುವನ್ ಜೈನ್ (ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಯೋಜಕರು) ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಏ.27ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>