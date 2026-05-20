ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಅಂಗಡಿ, ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನಗರದ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿ, ಹೋಟೆಲ್, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿ ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹ 1.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರ ಟಿ.ಎಚ್.ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರ ಕಚೇರಿ, ವಕೀಲರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಉಷಾ ಎನ್.ಜಿ., ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿ. ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ನ ಡಬ್ಬಿ ಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹ 5ಸಾವಿರ, ಡ್ರಾಯರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹ 2 ಸಾವಿರ, ಶಬರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹ 2 ಸಾವಿರ, ವಕೀಲ ಜಯರಾಮ ಮಣಿ ಯಾಣಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ, ಮೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಕೀಲ ಜಿತೇಶ್ ಕೆ. ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-29-1991731828</p>