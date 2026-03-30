ಬಳಂಜ: ಕೇರಿಂಜ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಬಳಂಜ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವ ಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೆಡೆಗೆ ಭಕ್ತರ ನಡಿಗೆ ‘ಕೇರಿಂಜ ಯಾತ್ರೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಳೆಕುದ್ರು ಶಂಕರಾ ಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಸದಾಶಿವಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಬಿ.ಶೀತಲ್ ಪಡಿವಾಳ್, ಬಳಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ರೈ ಬಾರ್ದಡ್ಕ, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಳಂಜ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಪಿನಡ್ಕ, ಜಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕೊಂಗುಳ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊಳ್ಳ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಳಂಜ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರೆಲ್ಯ, ರತ್ನರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪೇರಂದಬೈಲು, ಸತೀಶ್ ರೈ ಬಾರ್ದಡ್ಕ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರೆಲ್ಯ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಂಜ ಸುರಭಿ ಉಜಿರೆ, ವಿನು ಬಳಂಜ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದರಿಮಾರ್, ಮನೋಹರ್ ಬಳಂಜ, ಸಂತೋಷ್ ಪಿ.ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಳಂಜ, ರಂಜಿತ್ ಮಜಲಡ್ಡ, ಸತೀಶ್ ಕೆ.ಬರಮೇಲು, ರಜತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಳಂಜ, ಹರೀಶ್ ವೈ.ಚಂದ್ರಮ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೈಮಾತ, ಗಣೇಶ್ ಬೊಂಟ್ರೋಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇವ, ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶಾರಬೈಲು, ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿ, ಜಗದೀಶ್ ಪೆರಾಜೆ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಲಾಂತ್ಯಾರು, ದೀಪಕ್ ಎಚ್.ಡಿ., ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಹಾನಿಂಜ, ದುಗ್ಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ರಮಾನಾಥ ರೈ ಪಂಬಾಜೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊಳ್ಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಂಜ ವಂದಿಸಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಿ.ಕೆ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-29-1604410455</p>