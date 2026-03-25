ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ದಾಖಲೆಯಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಂಜಾರು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಕಾಲೊನಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಲೊನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 45 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಬಾಂಜಾರು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಕಾಲೊನಿ ಇದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1982ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎ.ಬಿ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ₹4.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಮೋರಿ ಮೊದಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಚುನಾವಣಾ ಬೂತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ 48 ಮಲೆಕುಡಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಾಯಿತು. ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ 18 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಮಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ₹1 ಸಾವಿರ ನೀಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗದ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಚಾರಿ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಮರ ಏರಲೇಬೇಕು. ಮರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಏರದಿದ್ದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನವರದ್ದು.

ಈ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯ 9ನೇ ತಿರುವುನಿಂದ 9 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ತೆರಳಬೇಕು. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಅರಣ್ಯ, ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುದಾರರ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗೊಂಡರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಗತ್ಯ ಮನಗಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರು ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಣಿಯೂರು- ಕಾಟಾಜೆ- ಪರ್ಪಲ ಮೂಲಕ ಬಾಂಜಾರು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಕಾಲೊನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಸೇವೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಂಜಾರು ಕಾಲೊನಿಯ 2-3 ಕಡೆ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ತೋಟಗಳು ಮುಳುಗಿ ಮನೆಯಂಗಳದ ತನಕವೂ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸರ್ವಋತು ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ