ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 'ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಡಜನರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ದ ಡಿವೈಎಫ್ಐ, ಡಿಎಚ್ಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಡ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಸುವ ಏಕೈಕ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾರಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು. ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಅದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗೀಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಎಚ್ಎಸ್ ನಾಯಕಿ ಈಶ್ವರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂಗಳ ಉದ್ದಾರ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇಶದ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಖಾಸಗೀಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನುಶರಮಣ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ, ಡಿಎಚ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್, ಜಯಂತ ಪಂಜಿರ್ಳಿಕೋಡಿ, ಚೋಮ, ಅಶ್ವಿತ, ಶ್ರೇಯ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಅಜಿಎಂಜೋಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ, ಜಯಶ್ರೀ, ಪುಷ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಯಂತ ಪಾದೆಜಾಲು ಮನವಿಯನ್ನು ಓದಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>