‘ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಭಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾದರಿ’

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 'ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ-ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಯೂರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತಿ, ಅರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾದ ರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮರೋಡಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮರೋಡಿ ಪೊಸರಡ್ಕದ ಶ್ರೀದೈವ, ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ, ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮರೋಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕೆ.ಕಾಶಿಪಟ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯವರ್ಮ ಬುಣ್ಣು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಕೆ.ಅರಿಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಂ, ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮರೋಡಿ, ಡಾ.ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಪತ್ರಾವಳಿ ಬೆಳ್ಳಿಬೀಡು, ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾ ಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವಾಡಿಗ ಮುಡಾಯಿಮನೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ ಜೆ.ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜಯ ಬಂಗೇರ ಗಾಂದೊಟ್ಯ, ಚೈತ್ರಾ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಜಗದೀಶ್ ಬುಣ್ಣನ್, ಗಂಗಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಪೊಸ ಮರ್ದೊಟ್ಟು, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿನೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಚ್ಚೂರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಗಾಂದೊಟ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯ ಪಿ.ಕೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಸೌಮ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಾಳ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಧೀಂಕಿಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಂಧೂರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 7.30ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವಂಧರ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಯೋಡಿಗುತ್ತು, ಕೇಳ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಣ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಿಇಒ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 1ರಿಂದ ಮಾಯಂದಾಲೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-29-2094178798</p>