<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಡಾಜೆಯ ಸೋಮಂತಡ್ಕದ ಪಂಚಶ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಂಡಾಜೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವನದ ರೂವಾರಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಚಿನ್ ಭಿಡೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಎಂ.ವಿ.ಭಟ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕೊಳಂಬೆ, ಅರೆಕಲ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಅಬ್ರಹಾಂ ವಿ.ಜೆ, ಮುಂಡಾಜೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ನಾರಾಯಣ ಫಡಕೆ, ಉಜಿರೆ ರಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಭಟ್, ಮುಂಡಾಜೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಮದೇವ ರಾವ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ್ ತಾಮನ್ಕರ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ ದೇವಸ್ಯ, ವಿಠಲ ಸುವರ್ಣ, ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೇಖರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-1760377548</p>