26 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ತಾಯಿ– ಮಗ - ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ

<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ತನ್ನ ಮಗ ಎಂದಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೆತ್ತ ಕರುಳಿನ ಸಂತಸ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ವಿವರ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಶೋಕ ನಗರದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಿಲಯದ ಕುಂಞ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕು ದಂಪತಿ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸತೀಶ್, ಸರ್ಕಸ್ ಗೀಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಆತ ಎಂದಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ತಾಯಿ ಅಕ್ಕು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 9ರಂದು ಸತೀಶ್ (ಸಲೀಂ) ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯವರ ಬಳಿ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಹರಿದಿದೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸತೀಶ್, ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ, ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನು ‘ಸಲೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವತಿ ತಾಲೀಮಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ಅವರು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಿರಿಯ ಮಗ ಎಂದಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಪಣೋಲಿಬೈಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು’ ಎಂದು ತಾಯಿ ಅಕ್ಕು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹುಟ್ಟೂರು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಖ, ಒಡನಾಟ ನೆನಪಿತ್ತು. ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ದವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕರೆತ ರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-29-2020952766</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>