ಮುಂಡಾಜೆ: ಹಲವು ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುರುಡ್ಯ, ಕೂಳೂರು, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ, ದುಂಬೆಟ್ಟು, ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಗರ, ಚಾಮುಂಡಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬಿದ್ದು 6 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೀಡಾಡ ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಶೀಟ್ಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ದುಂಬೆಟ್ಟಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಗಾಯತ್ರಿ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಯಾಸ್ಮಿನ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ ಬಂಗೇರ ಮಂಗಳವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಳಿ–ಮಳೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 75 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದು, ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಉಜಿರೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 61, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಯಿತು. ಹಲವು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ, ರೆಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಂತಿ ಪರಿಕರಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಗೃಹಪಯೋಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಕರಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>