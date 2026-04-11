ನಾಗದೇವರ ಶಿಲಾಮಯ ಬಿಂಬಗಳ ಜಲಾಧಿವಾಸ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಕರಿಮಣೇಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಬೆಟ್ಟು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿವಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಶಿಲಾಮಯ ನಾಗದೇವರ 19 ಬಿಂಬಗಳ ಜಲಾಧಿವಾಸ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕುತ್ಲೂರು ಶಿಲ್ಪಕಾಲ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರಿನ ಮಾರ್ಗ ವಾಗಿ ಪಡ್ಡಂದಡ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಪಡ್ಡಂದಡ್ಕ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ, ಚೆಂಡೆ, ಕೊಂಬು, ವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕಲಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಮಂಜನಬೆಟ್ಟು ಸಾನಿಧ್ಯದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿನರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪದ್ಮಾಂಬ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ರವಿರಾಜ್ ಜೈನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸನತಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸತೀಶ್ ಉಜಿರ್ದಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಜೈನ್ ಪಾಡಾರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ದರು. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ಸಾನಿಧ್ಯಗಳ ಆರೂಢವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಮೇ 24ರಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>