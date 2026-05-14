ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಹಾನಿ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲಾಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಆಯಿಲ ಕೊತ್ತಿಲಕೋಡಿ ಬಳಿ ರೇವತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಗಳಿಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸುವ 2 ಸೋಲಾರ್ ಗೂಡುಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಶೀಟುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹಲಸಿನ ಮರ ಸಹಿತ 25 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರಾಶಾಯಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ– ಲಾಯಿಲ– ಅಗಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೇಲಾಜೆ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮರ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಕರಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಜಿಮುಗೇರು ಪರಿಸರದ ಸಂತೋಷ್ ಕೇಳ್ಕರ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಶೀಟುಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಶಂಕರ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ವಿವೇಕ ಕೇಳ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಬಾಪಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೃಷಿಕರ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮನಿಲಬೈಲು, ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿಡುಪೆ, ಬಂಗಾಡಿ, ಪರಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ, ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30, ಉಜಿರೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ವೇಣೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಧರಾಶಾಯಿಯಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಂತಿ, ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>