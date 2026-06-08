ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Udupidakshina-kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT