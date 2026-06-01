‘ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ’

<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ‘ಬೀಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೇತನ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಘದ 29ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹಣ ನೀಡದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯ, ಮನೆ ಸಹಾಯ ಮೊದಲಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ಬೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಾರ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಂತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2018ರಿಂದ ನಿಗದಿಯಾದ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹40 ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು ಕೊನೆಗೆ ತಲಾ ₹7 ರಂತೆ ನೀಡಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಲೀಕರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿದ ತಲಾ ₹4 ಸಾವಿರವನ್ನು (ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿಯಾದರೆ) ಪಡೆಯಲು ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೇತನ ಪ್ರತಿ 1000 ಬೀಡಿಗೆ ₹295.77ರಿಂದ ಪಿ.ಎಫ್ ಕಡಿತಗೊಂಡು ₹265.77 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ವೇತನ, ಮುಂದಿನ ಜುಲೈಯಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಬೋನಸ್ ಪ್ರತಿ 1000 ಬೀಡಿಗೆ ₹46.80 ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಂಘದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಂಘ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿ, ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ, 2018ರ ವೇತನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಎಲ್ಲಾ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಿಣಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ₹3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗ್ರಾಚ್ಯುವಿಟಿ ಪಾವತಿಸಲು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ.ಭಟ್, ಡಿ.ವೈ.ಎಫ್.ಐ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಎಸ್.ಎಫ್.ಐ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನುಶರಮಣ, ಜೆ.ಎಂ.ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣಪ್ರಭಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಯರಾಮ ಮಯ್ಯ, ಪುಷ್ಪಾ, ಅಶ್ವಿತಾ, ಅಪ್ಸ, ಕುಮಾರಿ, ಧನಂಜಯ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಯಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-29-1012007337</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>