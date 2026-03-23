ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌

ಮಂಗಳೂರು: 'ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಕಟ್ಟಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗನಾದ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಕೊಲೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನಿಂದ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮೆರವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು, ಹುಟ್ಟಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗನಾದ ನಾನು ಹೋರಾಡುವ ದಿನ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೊಲೆಯಾದಾಗ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೊಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಉತ್ತರಿಸಲಿ' ಎಂದರು.

'ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಾಯಕರು ದೇಗುಲದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು ನರೇಶ್ ಶೆಣೈಯ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದವರು ಬಾಳಿಗಾ ಹತ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಾಸಕರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 'ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರ ಕೊಲೆಗಡುಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆ ಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದರು.

ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೊ. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ ಭಂಡಾರಿ, ಅಮೃತ ಶೆಣೈ, ಬಿ. ಶೇಖರ್, ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿನಾಯಕ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಯರಾದ ಅನುರಾಧಾ ಬಾಳಿಗಾ, ಹರ್ಷ ಬಾಳಿಗಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್ ವಂದಿಸಿದರು.