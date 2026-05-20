ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಉಳ್ಳಾಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಳಕದ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಅಂಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕೊಣಾಜೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹ 3.06 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರಿನ್ಸಲ್, ವಿರೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂ ₹1,200 ನಗದು, 5 ಹುಂಜ ಕೋಳಿಗಳು, ಕೋಳಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ 2 ಬಾಲುಗಳು, 3 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 1 ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-29-602324088