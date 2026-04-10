ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ಬಂಧನ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಕನ್ನಡಕದೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಂಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿ.ಎಂ.ಜಮಾಲ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬೇಕಲ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 165ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟನಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಕದೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.