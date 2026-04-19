ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ ಬಾಲಕ ನೀರುಪಾಲು

ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ಕೊಳವೆಗೆ ಇಳಿದ ಬಾಲಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಝರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಶಿವರಾಮ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೃಜನ್ (17) ಮೃತ ಬಾಲಕ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಗೆಳೆಯರು ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಝರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೀನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ವರು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ. ಗೆಳೆಯನ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು , ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಇತರರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಸೃಜನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸೃಜನ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಆತನ ಮನೆಯವರು ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಮೀನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ದನ ಹುಡುಕಲು ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮನೆ ಮಂದಿ ಗದರಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು , ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 11.30 ಸುಮಾರಿ ಗೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.