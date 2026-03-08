ಕಂಬಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಂಬಳ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರೂ ನೋಡುವ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರಿನ ಕೂಡಿಬೈಲಿನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 23 ಕಂಬಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಖಂಡಿತಾ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತರಹ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೋಣಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತವೆ. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರು ಕೊಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲು ಸಾದ್ಯವೇ. ಅದರಿಂದ ಇ ತರಹದ ಕ್ರೀಡೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಡವರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗದು. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯರೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತು, ರೈತರು, ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನಿಶ್ಯಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೇಕು ಎಂದು ರಮಾನಾಥ ರೈ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಆರಥಿಕ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನಿಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>