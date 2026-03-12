ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ,ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಅಡಿಕೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಐಸಿಎಆರ್ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ) ಬೆಳೆಗಾರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಡಿಎಎಸ್ಡಿ) ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಿರುದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಡುಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಒಟ್ಟು 50 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>‘ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಹವಾಲು ಮನ್ನಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 6 ರಿಂದ 12.5 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 50 ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ತೋಟದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಸುಣ್ಣ, ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಗದಿತ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ, ನಿರಂತರ ನಿಗಾವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ಈ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote> ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. </blockquote><span class="attribution">ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿರ್ದೇಶಕ </span></div>. <p><strong>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳ ಫಲಿತಾಂಶ’</strong> </p><p>ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫೈಟೊಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ರೋಗಬಾಧಿತ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ರೋಗ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಚ್ಚಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೋಟಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ರೋಗ ಶಮನವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡುಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>