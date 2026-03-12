ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ,ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸಿಪಿಸಿಆರ್‌ಐದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:02 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:02 IST
ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಿಪಿಸಿಆರ್‌ಐ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿರ್ದೇಶಕ
