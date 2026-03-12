ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ದುರುಪಯೋಗ: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರು ಸೆನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ದೂರುದಾರರು ಬಿಜೈ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಶ್ ಮತ್ತು ಸಲೀತ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಎಂ ಎಂಬುವವರು ದೂರುದಾರರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ, ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಖಾತೆ ಫ್ರೀಝ್ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೂರುದಾರರ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>