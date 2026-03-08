‘ದೈವಜ್ಞ ಯುನಿಟಿ ಕಪ್ – 2026’ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಎಸ್. ಎಲ್.ಶೇಟ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞ ಏಕತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ‘ದೈವಜ್ಞ ಯುನಿಟಿ ಕಪ್ – 2026’ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಣಜಿ ಅಂಪೈರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೇಶವ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಕೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. </p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ರೋಹನ್ ರೇವಣ್ಕರ್ (ಮಂಗಳೂರು) ಹಾಗೂ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಂತೋಷ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವಾಜಿ (ಧಾರವಾಡ) ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಹೇಮಂತ್ ಶೇಟ್, ನಿಶಾಂತ್ ಶೇಟ್, ಖಜಾಂಚಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇಟ್, ಸಂಚಾಲಕ ಎಸ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶೇಟ್, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೇಟ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಶೇಟ್ ಕದ್ರಿ, ವಿಮಲೇಶ್ ಶೇಟ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ ಶೇಟ್, ಮುಕುಂದ ಶೇಟ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್ ಶೇಟ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆರ್ಣೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಟ್ ಕದ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನವೀನ್ ಶೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುರಾಜ್ ಶೇಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ 28 ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>