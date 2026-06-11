ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaMangaluruprotestdakshina-kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT