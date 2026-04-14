ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ: ಖಂಡನೀಯ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ತಂದಿರಿಸಿದ ನಿಯಮ ಅಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ (ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್) ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಪಟ್ರಮೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘದ ನೂತನ ಸುತ್ತೋಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರೈತ ಸಂಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಲ್ಲರೆ ದೈತ್ಯ ವಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಪ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ನ ಆನ್ ಲೈನ್ ವೇದಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 1ರಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೂ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹಾಲು ಆಮದು ನಿರ್ಧಾರ ದೇಶದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಲಿದೆ. ದೇಶದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಾಶವಾದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಲಿನ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ದೇಶದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>