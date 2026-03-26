23 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ‘ವಾರಿ’ ಜಾರಿ

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಮನೆ–ಮನೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ನೀರಿನ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 223 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 'ವಾರಿ' (ವಾಟರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 23 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪೈಲೆಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಸಾವಿರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ನಳಗಳಿಗೆ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್' ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿ (ವಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಸಿ) ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

'ಜೆಜೆಎಂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಕಾಂಗಳ ಮೀಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮೀಟರ್ ಓದಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿ.ಪಂ. ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 0–7 ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ (1 ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1,000 ಲೀಟರ್ )ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ.ಗೆ ₹70, 8–10 ಕಿ.ಲೀ.ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ.ಗೆ ₹12 ಹಾಗೂ 11–15 ಕಿ.ಲೀ.ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ.ಗೆ ₹14 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ.ಗೆ ₹30, ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ.ಗೆ ₹40 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ 223 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಹೇಗೆ?: 'ಪೈಲೆಟ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ 23 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ಪಿಒಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್) ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಿಒಎಸ್ ₹50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ನಗದು ನೀಡಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಳಾದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಾಯಕ ನರ್ವಾಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?: ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.